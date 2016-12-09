Макларен объяснил свой отказ в ходе следствия приехать в Россию «отсутствием смысла»

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен заявил, что не посетил Россию в ходе своего расследования, тем, что никто из свидетелей не изъявил желания с ним общаться.

- Да, я не ездил в Россию, если никто из свидетелей не готов был общаться с тобой, то зачем туда ехать? С официальными лицами я говорил, но не в России, — сказал Макларен, отвечая на вопрос РИА «Новости».

Канадский юрист напомнил, что разговаривал с главой Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталием Смирновым.

- Со Смирновым говорил, мне было интересно, что он скажет. Я был впечатлен тем, что он мне сказал, я хотел увидеть, что будет сделано из того, что он говорил, и пока то, что он говорил, произошло, но должно быть сделано еще больше, — отметил Макларен.

Ранее на пресс-конференции в Лондоне Макларен представил вторую часть своего доклада о нарушениях допинговых правил в России. Первая часть доклада была обнародована в июле 2016 года.