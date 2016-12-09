Макларен не нашел доказательств причастности ОКР к допинговым махинациям

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен заявил, что ему не удалось найти подтверждения того, что Олимпийский комитет России имел отношение к допинговым манипуляциям.

- Нет никаких свидетельств вовлеченности в нарушения антидопинговых правил Олимпийского комитета России, - цитирует Макларена ТАСС.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции в Лондоне Макларен представил вторую часть своего доклада о нарушениях антидопинговых правил в России. Первая часть была обнародована в июле 2016 года.