Маккейн заявил о наличии связи между WikiLeaks и Россией

Американский сенатор Джон Маккейн вновь заявил о связи организации WikiLeaks с Россией, но доказательств тому не представил.

«Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks была связана с Россией», - цитирует его ТАСС. Он добавил, что США предстоит еще многое сделать для того, чтобы усилить свою кибербезопасность.

По словам сенатора, взлом ЦРУ свидетельствует о неограниченных возможностях хакеров. «Больше всего меня беспокоит тот факт, что они продемонстрировали способность добраться до наших самых важных секретов, до важнейших засекреченных материалов», - сказал Маккейн.

Накануне WikiLeaks опубликовала около девяти тысяч секретных документов ЦРУ, назвав их частью хакерской программы американских спецслужб. Организация утверждает, что ЦРУ собирает соответствующие технологии и осуществляет кибератаки, маскируясь под различные хакерские группы.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Путин поздравил россиянок с 8 марта стихами

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО