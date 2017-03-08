Маккейн заявил о наличии связи между WikiLeaks и Россией

Американский сенатор Джон Маккейн вновь заявил о связи организации WikiLeaks с Россией, но доказательств тому не представил.

«Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks была связана с Россией», - цитирует его ТАСС. Он добавил, что США предстоит еще многое сделать для того, чтобы усилить свою кибербезопасность.

По словам сенатора, взлом ЦРУ свидетельствует о неограниченных возможностях хакеров. «Больше всего меня беспокоит тот факт, что они продемонстрировали способность добраться до наших самых важных секретов, до важнейших засекреченных материалов», - сказал Маккейн.

Накануне WikiLeaks опубликовала около девяти тысяч секретных документов ЦРУ, назвав их частью хакерской программы американских спецслужб. Организация утверждает, что ЦРУ собирает соответствующие технологии и осуществляет кибератаки, маскируясь под различные хакерские группы.