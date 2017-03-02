Маккейн заявил о наличии фактов вмешательства РФ в выборы в США
Американский сенатор Дон Маккейн настаивает на расследовании вмешательства России в президентские выборы в США.
В интервью CBS он заявил, что располагает фактами на этот счет, но при этом не уточнил, что именно имеет в виду. Маккейн также выразил надежду на поддержку его инициативы о расследовании со стороны президента Дональда Трампа, сообщает РИА ФедералПресс.
Сенатор также заявил, что обеспокоен назначением главой госдепартамента США Рекса Тиллерсона, поскольку он имеет связи с Россией.
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