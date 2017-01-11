Маккейн признался в сборе компромата на Трампа и передаче материалов в ФБР
Известный своими эпатажными заявлениями сенатор Джон Маккейн заявил, что в декабре минувшего года получил некий компромат на будущего главу Белого дома Дональда Трампа и передал ее главе ФБР.
«Я не смог оценить точность информации и передал ее директору ФБР. Мое сотрудничество с ФБР или другим правительственным агентством по данному вопросу ограничивается этим пунктом», — цитирует текст заявления РИА «Новости».
Учитывая ссылку Маккейна на недавние сообщения в СМИ, можно сделать вывод, что он имеет в виду так называемый доклад о «российском компромате» на избранного президента США Дональда Трампа.
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