Маккейн предостерег Трампа от дружбы с Россией
Глава комитета верхней палаты Конгресса МША Джон Маккейн призвал избранного президента страны Дональда Трампа не спешить с очередной перезагрузкой отношений с Россией.
Сенатор-республиканец уверен, что Москва посредством кибератак пыталась повлиять на исход президентских выборов в США. Кроме того, Маккейн вновь напомнил о «российской агрессии» по отношению к Украине, передает агентство «Экономика сегодня».
Накануне Трамп и президент России Владимир Путин пообщались по телефону. В ходе разговора они сошлись во мнении относительно урегулирования российско-американских отношений.
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