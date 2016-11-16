Маккейн предостерег Трампа от дружбы с Россией

Глава комитета верхней палаты Конгресса МША Джон Маккейн призвал избранного президента страны Дональда Трампа не спешить с очередной перезагрузкой отношений с Россией.

Сенатор-республиканец уверен, что Москва посредством кибератак пыталась повлиять на исход президентских выборов в США. Кроме того, Маккейн вновь напомнил о «российской агрессии» по отношению к Украине, передает агентство «Экономика сегодня».

Накануне Трамп и президент России Владимир Путин пообщались по телефону. В ходе разговора они сошлись во мнении относительно урегулирования российско-американских отношений.