Маккейн пообещал максимально затруднить Трампу отмену антироссийских санкций

По словам 80-летнего американского сенатора Джона Маккейна, если новый глава Белого дома Дональд Трамп действительно предпримет шаги по смягчению санкций в отношении России, он и его соратники предпримут максимум усилий для того, чтобы не позволить президенту США встать на этот «недальновидный курс».

- Если он это сделает, я буду работать со своими коллегами, чтобы не допустить отмену санкций против России, — цитирует Маккейна РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее о том, что новая администрация Вашингтона рассматривает возможность отмены или смягчения санкций в отношении России, сообщила советник президента США Келлиэнн Конуэй.