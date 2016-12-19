Маккейн обвинил Обаму в утрате США роли мирового лидера

Глава комитета Сената по делам Вооруженных сил США Джон Маккейн заявил, что в период президентства Барака Обамы страна утратила роль мирового лидера.

По его мнению, это привело к появлению признаков эрозии глобального порядка, установленного после Второй мировой войны.

В подтверждение своих слов сенатор привел ситуацию в Сирии, хакерские атаки, якобы имевшие место в период проведения президентских выборов в США, а также захват ВМС Китая американского подводного беспилотника. Все это свидетельствует об трате штатами лидирующей роли, сказал Маккейн в эфире CNN.