Маккейн обвинил Обаму в утрате США роли мирового лидера
Глава комитета Сената по делам Вооруженных сил США Джон Маккейн заявил, что в период президентства Барака Обамы страна утратила роль мирового лидера.
По его мнению, это привело к появлению признаков эрозии глобального порядка, установленного после Второй мировой войны.
В подтверждение своих слов сенатор привел ситуацию в Сирии, хакерские атаки, якобы имевшие место в период проведения президентских выборов в США, а также захват ВМС Китая американского подводного беспилотника. Все это свидетельствует об трате штатами лидирующей роли, сказал Маккейн в эфире CNN.
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