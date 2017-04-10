Маккейн обвинил администрацию Трампа в сирийской химатаке

Глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн заявил, что на Белом доме частично лежит вина за предполагаемую Вашингтоном химатаку в Идлибе.

Ранее республиканец уже выражал недовольство заявлением госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что судьбу президента Сирии Башара Асада будет решать народ страны и что его отстранение от власти основным приоритетом Вашингтона не является.

Кроме того, Маккейн одобрил решение Трампа нанести ракетный удар по сирийскому аэродрому, назвав эти действия отличным первым шагом и разворотом в политике.

7 апреля США запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Американские власти считают, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака в сирийской провинции Идлиб 4 апреля, сообщает «Национальная служба новостей».

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Теги:
Места: США, Сирия
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