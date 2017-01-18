Маккейн назвал Россию главным игроком на Ближнем Востоке

Россия стала ведущим игроком на Ближнем Востоке, заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн.

По его словам, президент РФ Владимир Путин «добился желаемого очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках».

Маккейн также отметил, что показательным является тот факт, что Россия, Иран и Турция приглашают США участвовать в переговорах по Сирии в Астане, но Соединенные штаты при этом не возглавляют конференцию.

- До чего мы дошли, – резюмировал сенатор.

Республиканец Джон Маккейн известен своей антироссийской позицией. Он был одним из инициаторов новых санкций против Москвы из-за якобы кибератак российских хакеров, которые повлияли на исход президентских выборов в США. Вместе с тем, американская сторона так и не предоставила никаких доказательств по данным обвинениям. Об этом сообщает РИА Новости.

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Теги:
Места: Россия, США
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