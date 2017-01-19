Пол Маккартни судится с Sony за права на свои песни

Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни предъявил в США иск компании Sony, требуя возвращения авторских прав на песни, написанные им в 1962-1972 годах в соавторстве с Джоном Ленноном.

Ранее ими владел Майкл Джексон, после смерти которого права на композиции были проданы музыкальному издателю Sony/ATV Music Publishing. Маккартни неоднократно уведомлял компанию о намерении восстановить свои права в соответствии с американским законодательством. Однако Sony отказывается признавать авторство музыканта.

Маккартни просит суд подтвердить правомочность его претензий, сообщает Hollywwod Reporter. Кроме того, он отмечает, что Sony умышленно затягивают переговоры по поводу авторских прав. В компании иск Маккартни называют неуместным.