Макфол призвал принять в США закон против Sputnik и RT

Экс-посол США в России Майкл Макфол призвал американские власти заставить сотрудников RT и Sputnik получать журналистскую аккредитацию или регистрироваться в качестве иностранных агентов.

По его мнению, необходимо также провести расследование о вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию в США других «заинтересованных» сторон, отметив Россию.

- Мы знаем, что подконтрольные российским властям «СМИ, такие как RT и Sputnik, открыто агитировали за одного кандидата — Дональда Трампа. Sputnik даже использовал в Twitter хэштег #CrookedHillary, - написал Макфол в своей колонке в газете The Washington Post.