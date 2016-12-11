Макфол призвал принять в США закон против Sputnik и RT

Экс-посол США в России Майкл Макфол призвал американские власти заставить сотрудников RT и Sputnik получать журналистскую аккредитацию или регистрироваться в качестве иностранных агентов.

По его мнению, необходимо также провести расследование о вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию в США других «заинтересованных» сторон, отметив Россию.

- Мы знаем, что подконтрольные российским властям «СМИ, такие как RT и Sputnik, открыто агитировали за одного кандидата — Дональда Трампа. Sputnik даже использовал в Twitter хэштег #CrookedHillary, - написал Макфол в своей колонке в газете The Washington Post.

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