Македония отказалась от права на наследие Александра Македонского

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о намерении страны отказаться от права на наследие полководца Александра Македонского.

Заев сказал: «Я отказываюсь от претензий на то, что Македония — единственная наследница Александра. История принадлежит не только нам, но и Греции, и многим другим странам».

После того, как Македония получила независимость от Югославии, она стала претендовать на часть наследия полководца, передают «Известия». Греция считает, что в этой позиции скрыто стремление к экспансии в северном греческом регионе, который тоже имеет такое название.

В 2008 году Греция не позволила Македонии получить членство в НАТО с названием «Бывшая югославская Республика Македония».