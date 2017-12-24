Македония отказалась от права на наследие Александра Македонского
Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о намерении страны отказаться от права на наследие полководца Александра Македонского.
Заев сказал: «Я отказываюсь от претензий на то, что Македония — единственная наследница Александра. История принадлежит не только нам, но и Греции, и многим другим странам».
После того, как Македония получила независимость от Югославии, она стала претендовать на часть наследия полководца, передают «Известия». Греция считает, что в этой позиции скрыто стремление к экспансии в северном греческом регионе, который тоже имеет такое название.
В 2008 году Греция не позволила Македонии получить членство в НАТО с названием «Бывшая югославская Республика Македония».
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