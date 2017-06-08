Македония готова сменить название ради НАТО

Македония готова сменить название ради возможности вступить в НАТО, рассказал источник, знакомый с ходом переговоров по вступлению страны в североатлантический апльянс.

Как отмечается в материале, сейчас членство Македонии в альянсе блокирует Греция, требуя от соседней республики изменить название, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Собеседник «РИА Новости» отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в середине июля планирует посетить Скопье, чтобы до весны 2018 года принять страну в альянс.

По его словам, активную работу в этом направлении ведут США. Ранее премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что готов к вступлению Македонии в НАТО под названием Бывшая югославская Республика Македония, чтобы ускорить интеграцию республики в ЕС.

Греция добивается изменения названия соседней республики с 1991 года, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.