Макарова и Веснина вышли в полуфинал итогового турнира WTA в парном разряде
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина завоевали путевку в 1/2 финала итогового турнира WTA в Сингапуре в парном разряде.
В четвертьфинале соревнования они одержали победу над представительницами Чехии Андреа Главачковой и Люси Градецкой - 6:2, 7:5.
В полуфинале россиянки - победительницы Олимпиады-2016 в Рио - сыграют со швейцарками Мартиной Хингис и Саней Мирзой.
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