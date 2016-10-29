Макарова и Веснина вышли в полуфинал итогового турнира WTA в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина завоевали путевку в 1/2 финала итогового турнира WTA в Сингапуре в парном разряде.

В четвертьфинале соревнования они одержали победу над представительницами Чехии Андреа Главачковой и Люси Градецкой - 6:2, 7:5.

В полуфинале россиянки - победительницы Олимпиады-2016 в Рио - сыграют со швейцарками Мартиной Хингис и Саней Мирзой.

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