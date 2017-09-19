МВД «Макарова» на Glock не меняет

Российских полицейских не будут вооружать иностранными пистолетами. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, появившиеся некоторое время назад в интернете и СМИ информация о том, что табельным оружием сотрудников МВД вместо пистолета Макарова станет австрийский Glock 44, не соответствует действительности.

Волк подчеркнула, что сотрудники ведомства обеспечиваются современным отечественным оружием, закупка иностранных пистолетов для нужд МВД не производится, передает РИА «Новости».

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