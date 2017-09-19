МВД «Макарова» на Glock не меняет
Российских полицейских не будут вооружать иностранными пистолетами. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, появившиеся некоторое время назад в интернете и СМИ информация о том, что табельным оружием сотрудников МВД вместо пистолета Макарова станет австрийский Glock 44, не соответствует действительности.
Волк подчеркнула, что сотрудники ведомства обеспечиваются современным отечественным оружием, закупка иностранных пистолетов для нужд МВД не производится, передает РИА «Новости».
Следующая новость Владимир Путин призвал «оборонку» РФ к замещению
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии