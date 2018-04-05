Макароны помогают похудеть
Канадские ученые утверждают, что употребление макаронных изделий не приводит к увеличению веса и даже позволяет похудеть.
Исследование, в котором приняли участие 2,5 тысячи человек, было основано на употреблении макаронных изделий три раза в неделю.
Через три месяца участники эксперимента потеряли в весе в среднем по 500 граммов.
Ученые пришли к выводу, что макароны в сочетании со сбалансированной диетой не способствуют увеличению веса и жировых отложений.
Эффект объясняется низким гликемическим индексом продукта, сообщает «РИА Новости».
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