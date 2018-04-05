Макароны помогают похудеть

Канадские ученые утверждают, что употребление макаронных изделий не приводит к увеличению веса и даже позволяет похудеть.

Исследование, в котором приняли участие 2,5 тысячи человек, было основано на употреблении макаронных изделий три раза в неделю.

Через три месяца участники эксперимента потеряли в весе в среднем по 500 граммов.

Ученые пришли к выводу, что макароны в сочетании со сбалансированной диетой не способствуют увеличению веса и жировых отложений.

Эффект объясняется низким гликемическим индексом продукта, сообщает «РИА Новости».