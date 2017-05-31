«Магнит» будет продавать овощи и фрукты из Сирии

В скором времени в супермаркетах сети «Магнит» можно будет купить овощи и фрукты из Сирии, рассказал владелец майкопской компании «Адыг-Юрак» Аслан Панеш.

По его словам, компания заключила годовой контракт с «Магнитом» на прямые поставки овощей и фруктов. До конца лета импорт в Россию составит до 6 тысяч тонн продукции.

Панеш также отметил, что в порту Новороссийска уже разгружены около 50 тонн томатов, баклажанов и перца. До 20 июня из Сирии должны прийти еще 12 контейнеров с черешней, абрикосами, сливами и персиками.

По данным газеты «Коммерсант», в 2018 году компания планирует выйти на импорт 80–90 тысяч тонн овощей и фруктов из Сирии.

Первая партия томатов была продана «Магниту» по 99 рублей за килограмм, вторая — уже по 70 рублей за килограмм, отмечает газета.

«Адыг-Юрак» планирует также начать экспорт в Сирию российской пшеницы.