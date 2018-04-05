Магазины не готовы к запуску tax free в России

Российские магазины оказались не готовы к запуску системы tax free с 10 апреля, говорится в протоколе совещания у заместителя министра промышленности РФ Виктора Евтухова.

«Принять к сведению информацию организаций розничной торговли о готовности к запуску пилотного проекта tax free с 15 апреля», - говорится в документе, имеющемуся в распоряжении ТАСС.

Кроме того, до 13 апреля участники проекта должны подготовить информационные буклеты о системе tax free для покупателей на русском, английском и китайском языках.

Вместе с тем, стойки tax free в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» начнут работать с 10 апреля.

Вернуть НДС с покупок смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз.