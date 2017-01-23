В Магаданской области ввели талоны на бензин
На автозаправках Магадана бензин АИ-95 продается по талонам. Власти региона поясняют, что данная мера носит временный характер.
Ограничение связано с поломкой танкера, который доставляет нефтепродукты на Колыму.
При этом в пресс-службе местного департамента цен и тарифов отмечают, что дефицита остальных видов нефтепродуктов в области нет, цены на бензин стабильны, сообщает РИА ФедералПресс.
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