В Магаданской области ввели талоны на бензин

На автозаправках Магадана бензин АИ-95 продается по талонам. Власти региона поясняют, что данная мера носит временный характер.

Ограничение связано с поломкой танкера, который доставляет нефтепродукты на Колыму.

При этом в пресс-службе местного департамента цен и тарифов отмечают, что дефицита остальных видов нефтепродуктов в области нет, цены на бензин стабильны, сообщает РИА ФедералПресс.