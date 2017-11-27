Магаданская область признана самым пьющим регионом России

В России составлен очередной ежегодный «Рейтинг трезвости регионов-2017», который позволяет независимо и объективно оценить реальную антиалкогольную политику, а также ее последствия в каждом из регионов нашей страны.

По итогам исследования российских регионов, за 2017 год самыми «трезвыми» регионами вновь признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Среди наиболее пьющих регионов оказалась Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

Отмечается, что Калужская область поднялась в рейтинге сразу на 21 пункт – с 37-го места (в 2016 году) на 16-е (в 2017-м).

Существенно улучшили показатели также Ярославская область (плюс 30 пунктов рейтинга и 31-е место), Хабаровский край (плюс 25 пунктов и 38-е место), Карелия (плюс 19 пунктов и 61-е место) и Ханты-Мансийский автономный округ (плюс 20 пунктов и 25-е место).

Хуже всех с алкоголизмом обстоят дела по-прежнему в Магаданской области, сообщает «Вести».

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