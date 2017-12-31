В Магадане загорелся склад с японской бытовой химией

В Магадане загорелся склад с бытовой химией и косметикой японского производства.

Как сообщили в экстренных службах региона, пожар произошел на территории промзоны. Огнем охвачены 800 кв.м территории.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности, передают «Известия». По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Роспотребнадзора: они проверяют содержание вредных веществ в воздухе.

Ранее при пожаре в бытовке около детского сада в Люберцах погиб мужчина, пострадали девятилетний ребенок и женщина.