В Магадане загорелся склад с японской бытовой химией
В Магадане загорелся склад с бытовой химией и косметикой японского производства.
Как сообщили в экстренных службах региона, пожар произошел на территории промзоны. Огнем охвачены 800 кв.м территории.
Пожару присвоен повышенный уровень сложности, передают «Известия». По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники Роспотребнадзора: они проверяют содержание вредных веществ в воздухе.
Ранее при пожаре в бытовке около детского сада в Люберцах погиб мужчина, пострадали девятилетний ребенок и женщина.
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