Мадуро раскритиковал избирательную систему в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал избирательную систему в США «средневековой».

Выступая в эфире радиостанции Miraflores, он пояснил, что президента США выбирает не американский народ, а несколько сотен выборщиков, определяющих главу государства.

При этом Мадуро привел в пример недавние президентские выборы в Никарагуа. Победу Даниэля Ортеги, набравшего свыше 68% голосов, он назвал «самой апостольской и великой», в истории как Латинской Америки, так и мира.

Что касается кандидатов в президенты США, венесуэльский лидер отказался давать им свою оценку. Мадуро мотивировал это тем, что Венесуэла не вмешивается во внутренние дела Штатов.