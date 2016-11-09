Мадуро раскритиковал избирательную систему в США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал избирательную систему в США «средневековой».
Выступая в эфире радиостанции Miraflores, он пояснил, что президента США выбирает не американский народ, а несколько сотен выборщиков, определяющих главу государства.
При этом Мадуро привел в пример недавние президентские выборы в Никарагуа. Победу Даниэля Ортеги, набравшего свыше 68% голосов, он назвал «самой апостольской и великой», в истории как Латинской Америки, так и мира.
Что касается кандидатов в президенты США, венесуэльский лидер отказался давать им свою оценку. Мадуро мотивировал это тем, что Венесуэла не вмешивается во внутренние дела Штатов.
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