Мадуро обсудил с Путиным кризис в Венесуэле

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро.

Тот рассказал российскому лидеру о внутриполитической ситуации в своей стране и мерах, которые предпринимаются с целью урегулирования кризиса. В свою очередь Путин пожелал властям Венесуэлы успехов в усилиях по нормализации обстановки в стране и подчеркнул важность соблюдения национального законодательства при разрешении возникающих проблем, передает пресс-служба Кремля.

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы российско-венесуэльского стратегического партнерства, реализацию взаимовыгодных проектах в различных областях, а также ситуацию на мировом нефтяном рынке.