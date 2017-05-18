Мадуро обсудил с Путиным кризис в Венесуэле
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро.
Тот рассказал российскому лидеру о внутриполитической ситуации в своей стране и мерах, которые предпринимаются с целью урегулирования кризиса. В свою очередь Путин пожелал властям Венесуэлы успехов в усилиях по нормализации обстановки в стране и подчеркнул важность соблюдения национального законодательства при разрешении возникающих проблем, передает пресс-служба Кремля.
Помимо этого, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы российско-венесуэльского стратегического партнерства, реализацию взаимовыгодных проектах в различных областях, а также ситуацию на мировом нефтяном рынке.
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