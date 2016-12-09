Мадуро назвал бразильского президента наемным убийцей
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал главу Бразилии Мишела Темера наемным убийцей, сравнив его с Пиночетом. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Каракасе.
По мнению Мадуро, даже Пиночет в Чили не делал того, что делает в Бразилии Мишел Темер.
Лидер Венесуэлы отметил, что действия Темера являются социальным преступлением против бразильского народа, так как он хочет отобрать все социальные завоевания, которые были даны гражданам Бразилии за время правления левых правительств Инасиу Лулы да Силвы и Дилмы Роуссефф.
Власти Бразилии проводят реформу конституции, предполагающую заморозку уровня госрасходов на ближайшие 20 лет, сообщает «Экономика сегодня».
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