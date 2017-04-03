Мадридский ресторан объяснил причину отказа в обслуживании русских женщин
В ресторане группы Sagardi в Мадриде заверили, что отказали россиянам в проведении вечеринки вовсе не из-за их национальности.
«Тип вечеринки, которую заказывали, не соответствует характеристикам заведения, ресторану, и поэтому — и только поэтому — ее не провели в нашем помещении», - разъяснили в заведении.
«Группа Sagardi хочет ясно сказать, что мы не только не дискриминируем ни одного клиента по признакам расы, вероисповедания или национальности... У нас многочисленные клиенты и друзья, в том числе русского происхождения во многих наших ресторанах», - цитирует РИА «Новости» сообщение на странице ресторана в соцсети.
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