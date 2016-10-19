В Мадриде мигранты устроили погром в здании Центра размещения

Не менее 20 мигрантов из Центра размещения иностранцев в Мадриде забрались на крышу здания и стали выкрикивать лозунги с требованиями свободы и достойного отношения.

Об этом сообщает испанская телерадиокомпания.

Другие люди. находящиеся в центре, начали громить здание изнутри.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, пытались начать переговоры с протестующими.

О погибших и пострадавших неизвестно.