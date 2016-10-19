В Мадриде мигранты устроили погром в здании Центра размещения
Не менее 20 мигрантов из Центра размещения иностранцев в Мадриде забрались на крышу здания и стали выкрикивать лозунги с требованиями свободы и достойного отношения.
Об этом сообщает испанская телерадиокомпания.
Другие люди. находящиеся в центре, начали громить здание изнутри.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, пытались начать переговоры с протестующими.
О погибших и пострадавших неизвестно.
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