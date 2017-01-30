Мэр Мадрида Кармена сравнила Трампа с Гитлером
Решение президента США Дональда Трампа ужесточить миграционную политику и временно запретить въезд в страну гражданам семи государств вызвало резкую негативную реакцию со стороны мэра Мадрида Мануэлы Кармены, которая сравнила нового главу Белого дома с Адольфом Гитлером.
- Мы знаем, что это законно назначенное правительство, которое поддерживает значительное число граждан, но в XXI веке мы видим крупнейшее нарушение прав человека, как и при правительстве, которое тоже изначально поддерживали, - цитирует выступление Кармены перед началом заседания в мэрии ТАСС со ссылкой на газету ABC.
ABC не приводит точной цитаты, подтверждающей, что Кармена сравнила Трампа с Гитлером. Но то, что такое сравнение имело место, подтверждают и другие испанские СМИ. В частности, информагентство EFE, газета El Pais и другие.
После слов градоначальника в зале аплодировали представители партии «Граждане» и Испанской социалистической рабочей партии. В свою очередь представитель Народной партии Эсперанса Агирре не согласилась с мнением Кармены и отметила, что решения американского руководства «могут нравиться или нет».
Представитель НП призвала не давать «уроки демократии из Европы, где родился худший тоталитаризм в мире».
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