Мэр Мадрида Кармена сравнила Трампа с Гитлером

Решение президента США Дональда Трампа ужесточить миграционную политику и временно запретить въезд в страну гражданам семи государств вызвало резкую негативную реакцию со стороны мэра Мадрида Мануэлы Кармены, которая сравнила нового главу Белого дома с Адольфом Гитлером.

- Мы знаем, что это законно назначенное правительство, которое поддерживает значительное число граждан, но в XXI веке мы видим крупнейшее нарушение прав человека, как и при правительстве, которое тоже изначально поддерживали, - цитирует выступление Кармены перед началом заседания в мэрии ТАСС со ссылкой на газету ABC.

ABC не приводит точной цитаты, подтверждающей, что Кармена сравнила Трампа с Гитлером. Но то, что такое сравнение имело место, подтверждают и другие испанские СМИ. В частности, информагентство EFE, газета El Pais и другие.

После слов градоначальника в зале аплодировали представители партии «Граждане» и Испанской социалистической рабочей партии. В свою очередь представитель Народной партии Эсперанса Агирре не согласилась с мнением Кармены и отметила, что решения американского руководства «могут нравиться или нет».

Представитель НП призвала не давать «уроки демократии из Европы, где родился худший тоталитаризм в мире».

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Места: США, Европа
События: мигранты
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