Мадонна стала «Женщиной года» по версии Billboard

Певица Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) победила в номинации "Женщина года" по версии журнала о музыкальной индустрии Billboard. Этого звания Мадонна удостоена за значительный вклад в музыкальную индустрию.

Награда певице будет вручена в декабре на 11-й ежегодной церемонии Billboard Women in Music в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

В прошлом году премия "Женщина года" была присуждена американской певице Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Billboard - популярный и всемирно известный еженедельник о музыкальной индустрии.

Ежегодная премия Billboard лучших музыкальных исполнителей является одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии США.