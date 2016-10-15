Мадонна стала «Женщиной года» по версии Billboard
Певица Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) победила в номинации "Женщина года" по версии журнала о музыкальной индустрии Billboard. Этого звания Мадонна удостоена за значительный вклад в музыкальную индустрию.
Награда певице будет вручена в декабре на 11-й ежегодной церемонии Billboard Women in Music в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.
В прошлом году премия "Женщина года" была присуждена американской певице Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Billboard - популярный и всемирно известный еженедельник о музыкальной индустрии.
Ежегодная премия Billboard лучших музыкальных исполнителей является одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии США.
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