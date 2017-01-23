Мадонна объяснила свои ругательства в адрес Трампа

Певица Мадонна заявила, что ее нецензурная брань в адрес нового президента США Дональда Трампа была вырвана СМИ из контекста и в связи с этим неправильно понята.

В своем Instagram она написала: «Я говорила метафорами, поделившись двумя взглядами на вещи. Первый - это надеяться, другой - чувствовать гнев и возмущение, которые чувствовала и я. Однако я понимаю, что действия, совершенные в гневе, ничего не меняют. И единственный способ что-то изменить к лучшему - делать это с любовью».

Мадонна также подчеркнула, что не пропагандирует насилие.

Ранее в ходе акции «Женский марш» в Вашингтоне она выступила с речью против Трампа, использовав при этом непечатные ругательства. При этом она назвала протестные акции началом революции и призвала единомышленников объединяться в борьбе за свободу и равенство.