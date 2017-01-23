Мадонна объяснила свои ругательства в адрес Трампа

Певица Мадонна заявила, что ее нецензурная брань в адрес нового президента США Дональда Трампа была вырвана СМИ из контекста и в связи с этим неправильно понята.

В своем Instagram она написала: «Я говорила метафорами, поделившись двумя взглядами на вещи. Первый - это надеяться, другой - чувствовать гнев и возмущение, которые чувствовала и я. Однако я понимаю, что действия, совершенные в гневе, ничего не меняют. И единственный способ что-то изменить к лучшему - делать это с любовью».

Мадонна также подчеркнула, что не пропагандирует насилие.

Ранее в ходе акции «Женский марш» в Вашингтоне она выступила с речью против Трампа, использовав при этом непечатные ругательства. При этом она назвала протестные акции началом революции и призвала единомышленников объединяться в борьбе за свободу и равенство.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость В больнице скончался один из пострадавших при крушении Boeing в Киргизии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО