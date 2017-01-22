Мадонна нецензурно высказалась о Трампе

Певица Мадонна нецензурно высказалась о президенте США Дональде Трампе в хоже женского марша, прошедшего накануне в Вашингтоне.

По словам певицы, момент инаугурации Трампа был ужасающим. Она также прогнозирует, что субботние марши являются началом революции за свободу и равенство.

Вместе с тем, Дональд Трамп не стал комментировать выступление Мадонны, но раскритиковал некоторые СМИ за политику освещения его вступления в должность.

Торжества по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США проходят в Вашингтоне в течение трех дней - с четверга по субботу. Непосредственно церемония инаугурации состоялась 20 января в 17:30 по московскому времени. Вместе с тем, По всему миру против нового президента США выступают сотни тысяч женщин. Политика обвиняют в расизме и сексизме, сообщает «Интерфакс».

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