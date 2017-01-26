Мадлен Олбрайт готова принять ислам

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила о своей готовности стать мусульманкой из-за решения президента Трампа прекратить прием беженцев из Сирии и выдачу американских виз выходцам из мусульманских стран.

- Меня вырастили в католической вере, потом я пришла к протестантизму, а позже выяснила, что мои родные были иудеями. Теперь я готова стать мусульманкой в знак солидарности, – написала Олбрайт на своей странице в Twitter.

Она также отметила, что Америка должна оставаться открытой для людей любого вероисповедания и происхождения.

Ранее Дональд Трамп, выступая с первой речью в качестве президента США, заявил, что с радикальным исламским экстремизмом будет покончено раз и навсегда. Перед выборами Трамп неоднократно делал заявления о необходимости запрета на въезд в США мусульман. Это высказывание республиканца жестко критиковалось как демократами, так и его соратниками по партии. Об этом сообщает «Федерал пресс».