На Мадагаскаре в ДТП со свадебным кортежем погибли 47 человек

Жертвами ДТП с участием свадебного кортежа на Мадагаскаре стали 47 человек.

Как уточняется в сообщении, трагедия произошла в результате падения грузовика, перевозившего людей, в реку.

Выяснилось также, что среди погибших были обнаружены тела 10 детей.

Инцидент произошел в городе Анджозороб, находящемся в 90 километрах к северо-востоку от мадагаскарской столицы Антананариву, сообщает «ТВ Центр».