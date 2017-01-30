На Мадагаскаре в ДТП со свадебным кортежем погибли 47 человек
Жертвами ДТП с участием свадебного кортежа на Мадагаскаре стали 47 человек.
Как уточняется в сообщении, трагедия произошла в результате падения грузовика, перевозившего людей, в реку.
Выяснилось также, что среди погибших были обнаружены тела 10 детей.
Инцидент произошел в городе Анджозороб, находящемся в 90 километрах к северо-востоку от мадагаскарской столицы Антананариву, сообщает «ТВ Центр».
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