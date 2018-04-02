На мачты освещения Крымского моста подали электричество

На четырех пролетах автомобильной части крымского моста в тестовом режиме осуществлено включение освещения.

Замеры показали, что на всей протяженности автотрассы показатель освещенности превышает нормативы в 20 люкс.

Электричество было подано на 20 мачт освещения.

Таким образом, полностью достигнуты проектные решения, гарантирующие безопасные и комфортные условия дорожного движения.

Мост через Керченский пролив будут освещать натриевые лампы высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.

Ранее президент РФ Владимир Путин не исключил, что движение автомобилей по Крымскому мосту может быть открыто уже в мае. При этом, срок сдачи объекта назначен на декабрь текущего года, сообщает «Экономика сегодня».