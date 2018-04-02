На мачты освещения Крымского моста подали электричество
На четырех пролетах автомобильной части крымского моста в тестовом режиме осуществлено включение освещения.
Замеры показали, что на всей протяженности автотрассы показатель освещенности превышает нормативы в 20 люкс.
Электричество было подано на 20 мачт освещения.
Таким образом, полностью достигнуты проектные решения, гарантирующие безопасные и комфортные условия дорожного движения.
Мост через Керченский пролив будут освещать натриевые лампы высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.
Ранее президент РФ Владимир Путин не исключил, что движение автомобилей по Крымскому мосту может быть открыто уже в мае. При этом, срок сдачи объекта назначен на декабрь текущего года, сообщает «Экономика сегодня».
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