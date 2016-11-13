Льюис Хэмилтон выиграл бразильский этап "Формулы-1"
Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" стал победителем Гран-при Бразилии. Там прошел 20-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Второе место занял его партнер по команде немец Нико Росберг, третьим пришел голландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 13-м.
Во время гонки шел проливной дождь, из-за которого произошло несколько серьезных аварий. Соревнования прерывались дважды - в первый раз из-за аварии пилота "Феррари" Кими Райкконена, второй раз - из-за плохого состояния трассы. В итоге до финиша доехали 16 машин из 21, сообщает ТАСС.
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