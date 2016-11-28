Людям сложно смотреть друг другу в глаза из-за особенностей мозга

Ученым стало ясно, почему людям тяжело смотреть друг другу в глаза во время разговора. Специалистами были взяты 26 добровольцев для проведения этого эксперимента. Их посадили перед экранами, и когда на мониторе высвечивалось чье-то лицо, испытуемые тратили больше времени на ответ и их речь затруднялась.

А когда участники эксперимента отводили взгляд от изображения, ассоциации приходили к ним легче. Ученые полагают, что человек тратит гораздо больше сил на обработку визуального ряда и тем самым замедлят речь. Не любой может сделать эти два дела довольно быстро,- сообщает «Народные Новости».

Исследователи считают, что смотреть оппоненту в глаза на протяжении всего диалога могут люди с высоким интеллектом. Исследования в данной области еще длятся.