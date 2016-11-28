Людям сложно смотреть друг другу в глаза из-за особенностей мозга

Ученым стало ясно, почему людям тяжело смотреть друг другу в глаза во время разговора. Специалистами были взяты 26 добровольцев для проведения этого эксперимента. Их посадили перед экранами, и когда на мониторе высвечивалось чье-то лицо, испытуемые тратили больше времени на ответ и их речь затруднялась.

А когда участники эксперимента отводили взгляд от изображения, ассоциации приходили к ним легче. Ученые полагают, что человек тратит гораздо больше сил на обработку визуального ряда и тем самым замедлят речь. Не любой может сделать эти два дела довольно быстро,- сообщает «Народные Новости».

Исследователи считают, что смотреть оппоненту в глаза на протяжении всего диалога могут люди с высоким интеллектом. Исследования в данной области еще длятся.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Суд оставил в силе меру пресечения Улюкаеву

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО