Люди с высоким IQ живут дольше

Ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии, проведя немало исследований, сказали, что люди с высоким интеллектом могут прожить дольше представителей, обладающих невысоким IQ.

По их словам, взаимосвязь между высоким уровнем интеллектуальных способностей человека и долгожительством оказалась очевидной. Эксперты создали несколько экспериментов, проанализировали несколько статистической информации и изучили другие научные проекты на данную тему, сообщает «ФАН».

Исследователи думают, что объяснением выявленной зависимости может быть привычка интеллектуально развитых индивидуумов следить за своим здоровьем, режимом дня и питанием.