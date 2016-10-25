Люди с высоким IQ живут дольше
Ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии, проведя немало исследований, сказали, что люди с высоким интеллектом могут прожить дольше представителей, обладающих невысоким IQ.
По их словам, взаимосвязь между высоким уровнем интеллектуальных способностей человека и долгожительством оказалась очевидной. Эксперты создали несколько экспериментов, проанализировали несколько статистической информации и изучили другие научные проекты на данную тему, сообщает «ФАН».
Исследователи думают, что объяснением выявленной зависимости может быть привычка интеллектуально развитых индивидуумов следить за своим здоровьем, режимом дня и питанием.
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