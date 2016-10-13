Люди стали меньше спать

Ученые из Великобритании убеждены в том, что современное поколение людей спит меньше, чем их предшественники.

Репрезентативная выборка взрослого населения по возрасту, полу и географии показала, что люди спали в среднем в течение семи часов и трех минут в день. Специалисты на основании этих данных приняли решение, что более 50% населения спали от пяти часов 30 минут до восьми часов 35 минут.

Около 17% спали от пяти до девяти с половиной часов в сутки. В выходные люди спят на 20 минут дольше. Также эксперты сообщили, что в зрелом возрасте женщины спят больше мужчин, сообщает издание OAnews.

Ученые объяснили недосып тем, что люди больше тратят времени на еду, физические упражнения, работу и другие сферы жизни. Таким образом, люди меньше спать, чем им хотелось бы.