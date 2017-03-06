Люди за 100 лет стали глупее и выше ростом

Группа научных сотрудников, проводившая исследование эволюции человечества за прошедшее столетие пришла к выводу, что современный человек значительно поглупел по сравнению со своими предшественниками. По данным исследования, за последние 100 лет уровень IQ человека снизился на 14 пунктов.

Ученые полагают, что виной этому является технический прогресс, в результате которого люди стали жить в более комфортной среде. Такое улучшение условий жизни привело к тому, что человечество разленилось и потеряло потребность к получению новых знаний. Однако отдельные группы все же превысили интеллектуальное развитие своих предков, - сообщает «Экономика сегодня».

Также эксперты отметили ухудшение физического здоровья современного общества. Ученые предполагают, что опять виной выступает лень, которая развивается из-за улучшения комфортной среды обитания, и развитие в области медицины. По данным специалистов, в среднем рост человека увеличился на 11 см, по сравнению с предками. Но все, же есть и положительные характеристики эволюции – это увеличение продолжительности жизни человека.