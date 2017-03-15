Люди произошли не от обезьян

Американские ученые опровергли теорию о происхождении современного человека от обезъяны.

Научные сотрудники Северо-Западного университета США утверждают, что предками людей были крокодилообразные рептилии, которые жили на Земле около 400 миллионов лет назад.

По словам биолога-эволюциониста Ларса Шмитца, некоторые виды рыб вышли на сушу после того, как у них произошла эволюция органов зрения. По этой же причине у них увеличился мозг.

Ученые полагают, что эти факторы повлияли на последующее развитие мозга у рептилий до человеческого уровня,сообщает «Экономика сегодня».