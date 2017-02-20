Люди произошли от марсиан
Ученые раскрыли тайну, что люди на Земле произошли от марсиан, а не вышли из воды в виде примитивных организмов, которые затем прошли эволюцию и стали человеком.
Версия исследователей заключается в том, что некие организмы жили в открытом космосе и попали на нашу планету в поисках наилучшего места во Вселенной, где есть условия для создания новой жизни, - сообщает «ФАН».
Эксперты говорят, что всего несколько тысячелетий назад Марс был совершенно не таким, как сейчас: на планете существовала жизнь, именно тогда население и переместилось на Землю, поняв, что на Марсе жизни вскоре не будет.
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