Люди с плохой памятью умнее остальных

Не секрет, что человеческое мышление построено на том, чтобы забывать детали и фокусироваться на более значительных вещах. Забывание подстраивает к новым действиям, удаляя ненужную или старую информацию.

Специалисты назвали этот процесс регуляризацией. Люди с лучшей памятью могут запутаться в количестве различных данных, не всегда совпадающих друг с другом, но с плохой памятью такого не случается, об этом утверждают научные сотрудники. Существуют специальные механизмы потери памяти, позволяющие освободить место для новой полезной информации взамен старой, - сообщает «Политика сегодня».

Противоречивые воспоминания замедляют принятие решений, в то время как при быстром забывании они просто стираются, а реальные знания остаются. Эксперты подтверждают, что, несмотря на парадокс, более разумные решения принимаются именно благодаря тому, что люди забывают часть сведений, поступающих к ним.

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