Люди неверно представляют инопланетян

Британский ученый Филип Болл думает, что у людей неправильное представление об инопланетянах. По его словам, последние лет 30 человечество не меняет свои мнения о жителях иных планет, и убеждено, что знает о них все.

Соображения об инопланетянах до сих пор весьма прозаичны, в "поп-культуре" они по-прежнему "человеческие". Например, ажиотаж с KIC 8462852, вблизи с которой якобы воздвигли постройки, пришельцы, связан с человеческими соображениями о том, что делать в мире. Так бы поступили инженеры нашей планеты, но не представители иных планет, сообщает «Актуальные Новости»

Представление о пришельцах сформировала научная фантастика, но сейчас нужно пересмотреть соображения людей. Большеголовые зеленые существа ограничивают мысли людей и отдаляют от технического прогресса.

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