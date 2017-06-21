Люди начнут покидать планету через 30 лет

Британский ученый Стивен Хокинг уверен, что людям хватит 30 лет, чтобы создать базу для мигрантов на Луне. 50 лет понадобится для строительства пункта на Марсе. Он предложил выслать на спутник Земли и Красную планету образцы животных, растений и грибов как можно скорее.

«Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Земля становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами», — сказал Хокинг.

Специалист отметил, что миграция в космос избавит человечество от перенаселения и убережет от последствий глобального потепления, - сообщает «ФАН».

Он убежден, что изучение космоса — это не более чем естественный путь развития человечества, и сравнивает его с открытием Америки Христофором Колумбом.