Люди кардинально меняются к старости
Шотландские ученые из университета в Эдинбурге сообщили, что личность и характер человека полностью меняются в течение всей жизни. Для того чтобы выяснить это, экспертам пришлось растянуть свой социологический эксперимент на 60 лет.
Сперва специалисты отобрали 10 респондентов в возрасте 14 лет. Затем с ними же пообщались спустя 60 лет. Сравнительный анализ показал, что между этими людьми и теми подростками нет никакой связи, - сообщает «ВладТайм».
Выяснилось, что те качества, которые можно замечать у подростка, со временем либо стираются, либо деформируются. Например, мало кто в пожилом возрасте, подвержен импульсивности, которая характерна для подростка.
Следующая новость В Госдуме «зацеперов» и лазерные указки подвели под уголовные статьи
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии