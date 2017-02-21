Люди кардинально меняются к старости

Шотландские ученые из университета в Эдинбурге сообщили, что личность и характер человека полностью меняются в течение всей жизни. Для того чтобы выяснить это, экспертам пришлось растянуть свой социологический эксперимент на 60 лет.

Сперва специалисты отобрали 10 респондентов в возрасте 14 лет. Затем с ними же пообщались спустя 60 лет. Сравнительный анализ показал, что между этими людьми и теми подростками нет никакой связи, - сообщает «ВладТайм».

Выяснилось, что те качества, которые можно замечать у подростка, со временем либо стираются, либо деформируются. Например, мало кто в пожилом возрасте, подвержен импульсивности, которая характерна для подростка.

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