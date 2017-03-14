Люди с детьми живут дольше бездетных

Ученые из Швеции выяснили, что люди с детьми живут дольше своих бездетных ровесников. К такому выводу они пришли на основе проведенного опыта.

Как оказалось, отсутствие детей в большей степени отражается на жизни сильного пола. По словам экспертов, дело в том, что мужчины чаще всего полагаются не только на себя, и им нужна опора в лице жены или ребенка. Что же касается женщин, то исследование показало, что они чаще всего более образованы и не зависимы в случае, если у них нет детей, - сообщает «ФАН».

Специалисты заявили, что в среднем бездетные мужчины живут на 2 года меньше своих семейный сверстников. Такой результат показал исследование, в рамках которого ученые на протяжении долгих лет наблюдали за добровольцами старше 60 лет – 704 тысячами мужчин и 725 тысячами женщин.