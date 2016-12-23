Любые нововведения в сфере пенсий требуют публичного обсуждения

Президенту задали вопрос о реформировании института досрочного выхода на пенсию.

Владимир Путин отметил, что современная пенсионная система основана на трех элементах: стаже, уровне зарплаты до выхода на пенсию и возраста, с которого человек решил выйти на пенсию.

«Досрочный выход на пенсию – один из вопросов, который требует дополнительного внимания. Я не буду забегать вперед и говорить, что там планируется. Но любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены», - сказал президент. Он добавил, что власти будут действовать «очень аккуратно».

Путин также напомнил о предстоящих выплатах по пять тысяч рублей всем категориям пенсионеров, а также индексации пенсий на уровень инфляции 2016 года.