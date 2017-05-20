Любовные письма основателя Ferrari выставят на торги

Любовные письма Энцо Феррари выставят на аукцион во Флоренции 29 мая.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Nazione, торги получили название «Фьямма Брески, синьора «Формулы-1». Именно ей основатель автомобильной марки Ferrari адресовал свои послания.

Отношения между Брески и Феррари навсегда остались дружественными, даже несмотря на то, что в 1958 году она потеряла мужа - Луиджи Муссо. Он был пилотом «Формулы-1» и скончался в гонке за Гран-при Франции.

Автор биографической книги об Энцо Ферррари Лука Даль Монте писал: «Феррари был на 35 лет старше Фьяммы и пытался в своих длинных письмах убедить ее, что разница в возрасте для него не имеет значения».

После того, как торги закончатся, будет ясно, побьют ли послания по стоимости некоторые проданные с аукциона автомобили и захочет ли новый владелец обнародовать содержание писем.