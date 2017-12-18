Любовь к селфи признали болезнью
Международная группа ученых признала страсть молодежи к селфи психическим расстройством.
Медики разделили эту болезненную увлеченность на несколько стадий.
По мнению психиатров, первой стадией развития заболевания является «сeлфитис», страдающие ей люди делают каждый день от трех снимков, но не выкладывают их в сеть.
Далее следует развитие острой стадии заболевания, которая характеризуется стремлением публиковать свои снимки в интернете.
Когда наступает хроническая стадия заболевания, люди выкладывают шесть и более своих фото в день. При этом, ученые не предложили вариантов лечения селфи-мании, сообщает «Национальная служба новостей».
Следующая новость Глава РФ благодарен США за информацию о террористах в Петербурге
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии