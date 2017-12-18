Любовь к селфи признали болезнью

Международная группа ученых признала страсть молодежи к селфи психическим расстройством.

Медики разделили эту болезненную увлеченность на несколько стадий.

По мнению психиатров, первой стадией развития заболевания является «сeлфитис», страдающие ей люди делают каждый день от трех снимков, но не выкладывают их в сеть.

Далее следует развитие острой стадии заболевания, которая характеризуется стремлением публиковать свои снимки в интернете.

Когда наступает хроническая стадия заболевания, люди выкладывают шесть и более своих фото в день. При этом, ученые не предложили вариантов лечения селфи-мании, сообщает «Национальная служба новостей».