Любовь матери способствует развитию мозга ребенка
По соображению ученых, маленькие дети быстрее и легче учатся всему новому, если ощущают родительскую заботу. В этом случае их мозговые волны синхронны. Для младенцев очень полезны детские стихи, колыбельные, лепет, потому что для них мир открывается при помощи звуков, предметов, изображений.
Маленькие дети сперва учатся распознавать голоса и лица, а только затем начинают ходить и разговаривать. Для новорожденных очень важно родительское, а особенно материнское, внимание, это в правильном порядке формирует мозговые связи, а в дальнейшем они будут способны быстрее обучаться. Период младенчества является очень важным в жизни человека, как раз в это время формируются устойчивые связи,- сообщает «Дни 24».
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